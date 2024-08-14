Николас Мадуро заявил, что WhatsApp помогает оппозиции

На церемонии открытия штаб-квартиры организации "Великая миссия молодежи Венесуэлы", запись которой была опубликована на YouTube-канале президента, Николас Мадуро обвинил мессенджер WhatsApp в передаче личных данных жителей страны лидерам оппозиции Марие Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалесу.

6 августа Мадуро заявил, что он больше не будет использовать WhatsApp, так как этот мессенджер применяется для распространения угроз его сторонникам. Взамен он намерен перейти на другие платформы, такие как Telegram и WeChat. Ранее, во время встречи с военными, президент Венесуэлы обвинил социальные сети TikTok, Instagram* и WhatsApp в содействии распространению ненависти в стране, назвав происходящее "киберфашистским переворотом".

Мадуро также утверждал, что WhatsApp передал данные венесуэльским террористам, в том числе Марие Корина Мачадо, скрывающейся от правосудия, и военному преступнику Эдмундо Гонсалесу. По его словам, оппозиционерам была передана вся база данных о гражданах Венесуэлы, включая информацию о личной жизни, предпочтениях и социальной активности.

Президент Венесуэлы отметил, что WhatsApp контролируется силами технологического империализма и назвал этот мессенджер "врагом человечества".

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых Национальный избирательный совет объявил победителем Мадуро. Однако на следующий день по всей стране вспыхнули протесты против результатов голосования. В Каракасе и других городах начались столкновения между протестующими и силами правопорядка, в ходе которых манифестанты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате беспорядков были уничтожены более 250 полицейских участков, зафиксированы многочисленные акты вандализма и грабежей, а также гибель двух военнослужащих.

В течение недели после выборов правоохранительные органы задержали более 2 тысяч человек, обвиняя их в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.

Серьезные беспорядки в Венесуэле продолжались только один день после выборов, после чего правительству удалось восстановить контроль над ситуацией на улицах. В последующие дни как сторонники Мадуро, так и оппозиция провели многочисленные митинги, заявляя о своей победе. Тем не менее, эти акции прошли мирно и без столкновений.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)