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Николас Мадуро сравнил протесты с
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Николас Мадуро сравнил протесты с "Цветной революцией"

Венесуэльский президент Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями", используя этот образ для описания происходящего.

Он отметил, что протесты, развернувшиеся в Венесуэле после президентских выборов, напоминают типичные примеры "цветных революций", которые, по его мнению, продвигают американские активисты из организации "гринго" в Латинской Америке.

Внезапно вспыхнувшая волна протестов в Каракасе, начавшаяся 29 июля, привела к столкновениям между полицией и демонстрантами.

Николас Мадуро побеждает на выборах третий раз сроком на шесть лет.

Фото: commons.wikimedia.orgCarlos Díaz( it for any purpose)

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