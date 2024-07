Венесуэльский президент Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями", используя этот образ для описания происходящего.

Он отметил, что протесты, развернувшиеся в Венесуэле после президентских выборов, напоминают типичные примеры "цветных революций", которые, по его мнению, продвигают американские активисты из организации "гринго" в Латинской Америке.

Внезапно вспыхнувшая волна протестов в Каракасе, начавшаяся 29 июля, привела к столкновениям между полицией и демонстрантами.

Николас Мадуро побеждает на выборах третий раз сроком на шесть лет.

Фото: commons.wikimedia.orgCarlos Díaz( it for any purpose)