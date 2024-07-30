Венесуэльский президент Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями", используя этот образ для описания происходящего.
Он отметил, что протесты, развернувшиеся в Венесуэле после президентских выборов, напоминают типичные примеры "цветных революций", которые, по его мнению, продвигают американские активисты из организации "гринго" в Латинской Америке.
Внезапно вспыхнувшая волна протестов в Каракасе, начавшаяся 29 июля, привела к столкновениям между полицией и демонстрантами.
Николас Мадуро побеждает на выборах третий раз сроком на шесть лет.
Фото: commons.wikimedia.orgCarlos Díaz( it for any purpose)
В Индии рабочий обнаружил крупный алмаз
В Индии произошло удивительное событие: рабочий, обремененный долгами, обнаружил крупный алмаз, оцениваемый почти в сто тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал CNN.
Итальянский журналист попросивший убежища в России не исключает переезда в страну
Итальянский журналист Анджело Джулиано в беседе с РИА Новости сообщил, что пока не вступал в контакт с российским дипломатическим представительством по вопросу получения гражданства, однако не исключает такой возможности в будущем.
Эндокринолог Щербакова: сдавать анализ крови на сахар нужно минимум раз в год
Эндокринолог Лариса Щербакова порекомендовала сдавать анализ крови на сахар минимум раз в год, чтобы определить уровень глюкозы.
Нарколог Шуров: отсутствие рвотного рефлекса — ключевой признак алкоголизма
Психиатр-нарколог Василий Шуров указал на основные признаки алкоголизма.