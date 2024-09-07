МВД согласовало норматив хранения и использования автомобильных аптечек

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект приказа, в котором обозначены требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Нормативный акт обнародован на федеральном портале проектов правовых актов.
В частности в документе указано, что порядок хранения аптечки должен соответствовать условиям хранения медизделий, которыми она укомплектована, с учетом указаний производителей. Владельцы транспортных средств обязаны постоянно следить за комплектацией аптечек и не допускать нарушений, а также по достижении даты истечения сроков годности медицинских изделий, утилизировать их согласно инструкции.
В конце весны текущего года министерство здравоохранения РФ обновила сами требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в неё в обязательном порядке изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник. Нормативный акт вступил в силу 1 сентября. Приказ МВД РФ начнет работать с 1 марта 2025 года.
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