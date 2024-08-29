Полиция оценивает число мигрантов-нелегалов в 630 тыс. человек

В нашей стране по состоянию на начало года насчитывалось 630 тыс. нелегальных мигрантов, привели данные представители МВД на совещании комиссии правительства России по миграционной политике. При этом количество легальных трудовых мигрантов достигло 3,5 млн человек. В топ-3 по числу гостей из-за рубежа входят граждане из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, приводят статистику в правоохранительном ведомстве.
При этом, число нелегалов растет. Ведь согласно действующему в России законодательству, если у гастарбайтера заканчивается разрешение на пребывание и он своевременно не успел оформить документы, такой гражданин уже считается нарушителем.
В настоящий момент активно обсуждается идея ужесточения миграционной политики. Это стало особо актуально после страшного теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 145 человек. Подозреваемыми являются выходцы из Таджикистана.
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