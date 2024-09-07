МВД обнародовало самые типовые ошибки на экзамене по вождению

Наиболее часто выпускники автошкол, пр сдаче практической части экзамена на получение права управления автомобилем, не выполняют требования дорожной разметки, не активируют своевременно поворотник и не уступают трассу имеющим преимущество пешеходу или иному транспортному средству, пишет РИА Новости.

Также в пресс-службе министерства внутренних дел сообщили, что другие распространенные нестыковки с правилами дорожного движения связаны с парковкой. К примеру нередко ошибаются при парковке транспортного средства задним ходом с поворотом на 90 градусов, а также при парковке параллельно тротуару при движении задним ходом.

Весной текущего года в нашей стране сменился порядок сдачи экзамена на право управления автомобилями. Среди новаций — увеличение срока пересдачи для тех, кто не сдал практику после трех и более безуспешных попыток.

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