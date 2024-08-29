МВД изменит механизм депортации несовершеннолетних иностранцев

Полиция обнародовала изменения в правила депортации несовершеннолетних иностранцев, по которым вместе с их законными представителями принимаются решения о высылке с территории нашей страны, специальный норматив опубликован на федеральном портале проектов правовых документов. В случае положительного решения новация заработает с 5 февраля будущего года.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил ранее российским ведомствам консолидировать усилия в противодействии нелегальным мигрантам в середине лета текущего года. А весной в парламенте предложили сформировать реестр нелегальных мигрантов.

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