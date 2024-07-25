Совместный проект России и Китая по созданию Международной лунной станции предусматривает размещение компонентов как на поверхности спутника Земли, так и на его орбите. Эта информация содержится в межправительственном соглашении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Договор о кооперации в рамках проекта Международной научной лунной станции (МНЛС) был заключен между двумя странами 25 ноября 2022 года. Глава российского государства В. Путин утвердил закон о ратификации этого соглашения 12 июня 2024 года, а 18 июля оно обрело юридическую силу.

Согласно документу, второй этап проекта направлен на завершение формирования МНЛС. Он включает в себя разработку и изготовление орбитальных и наземных модулей, обеспечивающих энергоснабжение и связь.

Кроме того, целями проекта являются исследование и потенциальное использование ресурсов, находящихся как на поверхности и в недрах Луны, так и на ее орбите.

На втором этапе запланировано осуществление пяти миссий. Их конкретное содержание будет определено позднее, после того как уполномоченные органы разработают и согласуют дальнейшее обоснование проекта.

Третья фаза проекта предполагает эксплуатацию станции. Ее задачами станут изучение и освоение Луны, проверка технологий, а также содействие международным партнерам в осуществлении пилотируемых миссий на лунную поверхность с использованием завершенной МНЛС.

Фото: commons. wikimedia.orgКевин Гилл из Лос-Анджелеса, Калифорния, США(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)