Захарова анонсировала реакцию на санкции США в отношении российских СМИ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение американского минфина о внесении медиагруппы "Россия сегодня" и ряда других отечественных средств массовой информации в санкционный перечень.
Попытки выдворения наших журналистов из США будут основанием для принятия ответных мер в отношении американских масс-медиа, цитирует дипломата Интерфакс. По мнению Марии Захаровой демарш США противоречит обязательствам по обеспечению свободного доступа к информации и безусловно на эти деяния будет дан соответствующий ответ.
Представитель МИД РФ выразила уверенность, что ограничительные меры в отношении отечественных СМИ являются явной попыткой Соединенных Штатов по стерилизации информпространства от любых форм инакомыслия.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Ракун (Creative Commons посвящается CC0 1.0)
Прокурор Нью-Мексико инициирует возобновление дела против Алека Болдуина
Спецпрокурор штата Нью-Мексико Кари Моррисси обратилась к судье Мэри Марлоу Соммер с инициативой возобновить уголовное разбирательство об убийстве в отношении актёра Алека Болдуина. Ранее, в середине лета суд наложил вето на рассмотрение дела, заявив в решении о незаконных действия полиции и прокуроров в части сокрытию доказательств, сообщает Associated Press.
Минфин США запретил предоставление контента трем телеканалам из РФ
Министерство финансов Соединенных Штатов ввело ограничение на предоставление телекоммуникационных данных без разрешения "Первому каналу", "России-1" и НТВ. Кроме этого американские власти ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", "РИА Новости", Russia Today (RT), Sputnik и Ruptly, сообщается в официальном заявлении властей США.
Белоусов поздравил бойцов, освободивших населенные пункты в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов официально поздравил военнослужащих, участвовавших в освобождении населенных пунктов Пречистовка, Нетайловка, Новгородское и Первомайское, как сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Иван Ургант почтил память своей бабушки Нины Ургант: "Вышла нас провожать"
Телеведущий Иван Ургант рассказал трогательную историю из последних лет жизни своей бабушки Нины Ургант.