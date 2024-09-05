Захарова анонсировала реакцию на санкции США в отношении российских СМИ

МИД РФ уведомил США об ответных мерах на санкции в отношении российских СМИ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на решение американского минфина о внесении медиагруппы "Россия сегодня" и ряда других отечественных средств массовой информации в санкционный перечень.

Попытки выдворения наших журналистов из США будут основанием для принятия ответных мер в отношении американских масс-медиа, цитирует дипломата Интерфакс. По мнению Марии Захаровой демарш США противоречит обязательствам по обеспечению свободного доступа к информации и безусловно на эти деяния будет дан соответствующий ответ.

Представитель МИД РФ выразила уверенность, что ограничительные меры в отношении отечественных СМИ являются явной попыткой Соединенных Штатов по стерилизации информпространства от любых форм инакомыслия.

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