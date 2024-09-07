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МИД: негласно иностранные потребители увеличивают закупки российского газа
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В МИД фиксируют рост международных сделок по газу из РФ

МИД: негласно иностранные потребители увеличивают закупки российского газа

На фоне рыночных реалий, когда Евросоюз во многом перекрыл пути поставок энергоносителей из нашей страны, другие зарубежные государства негласно наращивают закупки отечественного газа, и сжиженного, и трубопроводного, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский. Речь в частности идёт об Индии и Китае.

"Нужно охватить другие рынки, где также востребованы наши углеводороды — это прежде всего рынки Азии", — рассуждает дипломат.

В настоящий момент наша страна не может проводить платежи за направляемые нам товары и услуги в "токсичных" для Российской Федерации валютах, таких как доллар и евро. Осуществляется переход на расчет в национальных.

Организация системы безопасных платежных механизмов, альтернативных западным — это серьёзная перестройка, над которой активно работает МИД, минфин и Центробанк, резюмировал представитель внешнедипломатического ведомства.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кен Ходж (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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