На фоне рыночных реалий, когда Евросоюз во многом перекрыл пути поставок энергоносителей из нашей страны, другие зарубежные государства негласно наращивают закупки отечественного газа, и сжиженного, и трубопроводного, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский. Речь в частности идёт об Индии и Китае.
"Нужно охватить другие рынки, где также востребованы наши углеводороды — это прежде всего рынки Азии", — рассуждает дипломат.
В настоящий момент наша страна не может проводить платежи за направляемые нам товары и услуги в "токсичных" для Российской Федерации валютах, таких как доллар и евро. Осуществляется переход на расчет в национальных.
Организация системы безопасных платежных механизмов, альтернативных западным — это серьёзная перестройка, над которой активно работает МИД, минфин и Центробанк, резюмировал представитель внешнедипломатического ведомства.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Кен Ходж (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Starliner отстыковался от МКС для отправки на планету без экипажа
Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции в безэкипажном формате и взял курс на нашу планету, даёт оперативную информацию NASA.
Меркурис: наступление российской армии привело к кадровой чехарде в Киеве
Достижения ВС РФ в зоне СВО привели к серьёзным кадровым перестановкам в столице и крупнейшем по населению городе Украины. Такое мнение высказал в личном аккаунте на американском видеохостинге YouTube эксперт из Великобритании Александр Меркурис.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ
Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.