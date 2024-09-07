В МИД фиксируют рост международных сделок по газу из РФ

На фоне рыночных реалий, когда Евросоюз во многом перекрыл пути поставок энергоносителей из нашей страны, другие зарубежные государства негласно наращивают закупки отечественного газа, и сжиженного, и трубопроводного, сообщил в интервью "Известиям" директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский. Речь в частности идёт об Индии и Китае.

"Нужно охватить другие рынки, где также востребованы наши углеводороды — это прежде всего рынки Азии", — рассуждает дипломат.

В настоящий момент наша страна не может проводить платежи за направляемые нам товары и услуги в "токсичных" для Российской Федерации валютах, таких как доллар и евро. Осуществляется переход на расчет в национальных.

Организация системы безопасных платежных механизмов, альтернативных западным — это серьёзная перестройка, над которой активно работает МИД, минфин и Центробанк, резюмировал представитель внешнедипломатического ведомства.

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