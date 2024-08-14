Российский университет планирует открыть свое представительство в азиатской стране

МИФИ планирует открыть представительство в Малайзии к 2025 году

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ планирует открыть представительство в Малайзии в 2025 году, возможно на базе Малайзийского исследовательского акселератора технологий и инноваций (МРАНТИ). Проректор МИФИ Дмитрий Савкин обсудил этот вопрос с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Ожидается сотрудничество в области высоких технологий, включая квантовые каскадные терагерцовые лазеры и другие передовые разработки. Малайзия поддерживает планы МИФИ на коммерциализацию этих технологий на местном рынке, что будет способствовать выходу российских технологических стартапов на международные рынки, сообщает ТАСС.

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