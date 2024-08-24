Люся Чеботина раскрыла секрет мужской романтики

Певица Люся Чеботина поделилась своими музыкальными предпочтениями и взглядами на мужскую романтику, заявив, что рокеры и панки являются настоящими мужчинами.
В интервью для NEWS.ru на фестивале "Новая волна" она рассказала, что с юности является поклонницей группы "Король и Шут" и одной из ее любимых песен остается "В Париж домой".
По словам Чеботиной, рок-музыка — это не просто стиль, а воплощение романтики, души и любви, а настоящие мужчины — это те, кто способны передавать эти чувства через музыку. Она подчеркнула, что рокеры, панки и рок-н-ролльщики умеют любить и уважать своих женщин, и именно эта страсть помогает им создавать такие глубокие и трогательные песни.
Чеботина отметила, что продолжает слушать "Короля и Шута" до сих пор, считая, что их музыка несет в себе искренние эмоции, которые остаются актуальными даже спустя годы.
Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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