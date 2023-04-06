Во Львове раскольники крушат храмы УПЦ

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе подошла к концу, передает РИА "Новости".
Известно, что вчера раскольники захватили церковь Георгия Победоносца, а сегодня снесли храм, посвященный князю Владимиру.
Начиная с 1990-х годов, Украинская православная церковь, признанная миллионами верующих, подвергалась давлению со стороны националистов и раскольников. В 2018 году эта кампания приобрела масштабы государственной. Власти Украины создали Православную церковь Украины (ПЦУ) на основе раскольнических организаций, которая была наделена Константинопольским патриархом Варфоломеем томосом об автокефалии.
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