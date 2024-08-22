Лунный ровер обнаружил следы древнего магматического океана

Результаты индийской миссии "Чандраян-3" поддерживают гипотезу о том, что когда-то поверхность Луны была покрыта океаном расплавленной породы, сообщает Nature.
23 августа 2023 года посадочный модуль "Викрам" успешно сел на поверхность Луны, после чего был развёрнут ровер "Прагьян", который исследовал место посадки. Этот район расположен ближе к южному полюсу Луны, чем другие места посадок предыдущих миссий, что дало возможность изучить ранее неизвестную лунную геологию.
"Прагьян" обнаружил, что химический состав лунного грунта в этом районе довольно однороден и состоит в основном из фероанортозита — белого горного породы. Этот состав схож с образцами, собранными в экваториальных регионах Луны, что подтверждает гипотезу о существовании магматического океана, покрывавшего Луну на ранних этапах её формирования. Этот океан образовался в результате столкновения планеты размером с Марс с Землёй, после чего выброшенные породы сформировали спутник.
Исследования также помогли уточнить данные, собранные с орбиты предыдущими индийскими миссиями "Чандраян-1" и "Чандраян-2". Совпадение измерений даёт уверенность в однородности состава лунной поверхности в районе посадки "Прагьяна", что важно для дальнейшего изучения лунных метеоритов и других образцов, собранных на Земле.
Учёные предполагают, что более высокое содержание магния в образцах свидетельствует о смешении пород, произошедшем из-за многократных ударов метеоритов, которые смешивали материал различных слоев коры. Исследования продолжаются, и результаты миссии "Чандраян-3" помогут лучше понять происхождение и эволюцию Луны.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
Фото: NASA/Dylan O'Donnell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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