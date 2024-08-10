Лукашенко заявил о поражении дронов ВСУ над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о нейтрализации украинских дронов-камикадзе над территорией союзного государства. ПВО республики поразили сразу несколько воздушных целей. Очевидно речь идёт об ударных беспилотниках самолетного типа, сообщил руководитель страны.
"В 19:04 минуты на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено", — рассказал белорусский лидер в интервью БелТА.
Цели были нейтрализованы и ликвидированы над территорией республики, "остальные были переданы" в зону ответственности российских ПВО, пояснил глава государства. Также Александр Лукашенко добавил, со ссылкой на Генштаб РФ и командующего этим направлением ПВО, оставшиеся дроны уничтожили под Ярославлем.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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