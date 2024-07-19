Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство первоначальной реакцией региональных властей на разрушительные последствия урагана, обрушившегося на страну в минувшие выходные. По его мнению, местные органы управления проявили медлительность и нерасторопность в первые часы и дни после стихийного бедствия.
На совещании в Минске председатель комитета госконтроля Василий Герасимов доложил о выявленных недостатках в процессе ликвидации последствий стихии. Он отметил отсутствие должной координации между различными ведомствами и неоправданные задержки с началом восстановительных работ из-за бюрократических процедур.
Глава государства подчеркнул необходимость оперативного восстановления поврежденной инфраструктуры, в первую очередь - крыш жилых домов. Он также отметил, что многие граждане проявили героизм в сложившейся ситуации и заслуживают государственных наград. Вместе с тем, президент указал на недопустимость халатности со стороны должностных лиц.
Лукашенко поручил профильным ведомствам извлечь уроки из произошедшего и проработать вопросы создания резервов на случай подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
Ураган, пронесшийся по Беларуси в выходные дни, вызвал масштабные нарушения электроснабжения, повреждения строений и зеленых насаждений. В результате падения деревьев и конструкций погибли шесть человек. Наиболее серьезно пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области.
По словам вице-премьера Анатолия Сивака, энергосистема страны впервые столкнулась со столь серьезными последствиями стихийного бедствия. К вечеру вторника электроснабжение Мозыря было полностью восстановлено.
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