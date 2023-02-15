Немецкая авиакомпания Lufthansa провела массовую отмену рейсов по причине повреждения кабеля при работах провайдером Deutsche Telekom. Ранее работники воздушных линий сообщали о сбоях системы, отвечающей за регистрацию пассажиров, из-за чего все рейсы задерживались.

"По словам представителя Lufthansa, причиной сбоев является Deutsche Telekom. Они проводили строительные работы на своей сети во Франкфурте и при этом повредили важный кабель"

Помимо Lufthansa, с невозможностью сканировать коды на чемоданах, регистрировать на рейсы и посадку столкнулись и дочерние компании Eurowings, Austrian, Brussels и Swiss.