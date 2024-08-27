Стало известно, во сколько обойдётся "Зениту" нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду

"Зенит" заплатит за нападающего Лусиано Гонду около 12 млн евро

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил сделку по переходу нападающего "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду. Как стало известно спортивному изданию "Спорт-Экспресс", сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

По информации источника, 23-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в "Зенит".

Лусиано Гонду присоединился к "Аргентинос Хуниорс" в 2023 году. За это время он принял участие в 38 матчах команды и забил 14 голов, а также отдал 5 результативных передач.

Фото: www.flickr.com/ Wutthichai Charoenburi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)