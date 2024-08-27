Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 5:17

Стало известно, во сколько обойдётся "Зениту" нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду

"Зенит" заплатит за нападающего Лусиано Гонду около 12 млн евро

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил сделку по переходу нападающего "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду. Как стало известно спортивному изданию "Спорт-Экспресс", сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

По информации источника, 23-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в "Зенит".

Лусиано Гонду присоединился к "Аргентинос Хуниорс" в 2023 году. За это время он принял участие в 38 матчах команды и забил 14 голов, а также отдал 5 результативных передач.

Фото: www.flickr.com/ Wutthichai Charoenburi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

в поддержку Дурова выпустили футболки

в поддержку Дурова выпустили футболки

В поддержку Павла Дурова: Amazon и Wildberries выпускают мерчандайз с призывом к его освобождению

Читать полностью
Крис Павловски высказался о ситуации с Дуровым

Крис Павловски высказался о ситуации с Дуровым

Основатель видеохостинга Rumble, Крис Павловски, который ранее ограничил доступ к платформе во Франции, считает, что заявления президента Эммануэля Макрона о приверженности страны свободе слова являются обманом.

Читать полностью

Общество

Шура случайно подтвердил, что Глюкоза прошла лечение в рехабе

Шура случайно подтвердил, что Глюкоза прошла лечение в рехабе

На недавнем концерте Глюк'oZa в Красноярске произошел скандал, который до сих пор не утихает.

Читать полностью
Анастасия Волочкова похвасталась сближением с 18-летней дочерью Ариадной

Анастасия Волочкова похвасталась сближением с 18-летней дочерью Ариадной

Балерина Анастасия Волочкова показала, как благочестиво они провели время с дочкой Ариадной на выходных.

Читать полностью

Новости