Стало известно, во сколько обойдётся "Зениту" нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заключил сделку по переходу нападающего "Аргентинос Хуниорс" Лусиано Гонду. Как стало известно спортивному изданию "Спорт-Экспресс", сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
По информации источника, 23-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в "Зенит".
Лусиано Гонду присоединился к "Аргентинос Хуниорс" в 2023 году. За это время он принял участие в 38 матчах команды и забил 14 голов, а также отдал 5 результативных передач.
Фото: www.flickr.com/ Wutthichai Charoenburi (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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