В Лондоне 21-22 июня пройдет конференция, где Великобритания совместно с Украиной будет обсуждать дальнейшие действия по восстановлению страны Восточной Европы. Об этом написано в их совместной декларации.
«Мы совместно примем конференцию по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня», - говорится в заявлении.
Отмечается, что оба государства намерены разработать систему «современной и устойчивой» украинской экономики, продвигающей реформы и решающей проблемы с коррупцией.
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