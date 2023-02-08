В Лондоне 21-22 июня пройдет конференция, где Великобритания совместно с Украиной будет обсуждать дальнейшие действия по восстановлению страны Восточной Европы. Об этом написано в их совместной декларации.

«Мы совместно примем конференцию по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня», - говорится в заявлении.

Отмечается, что оба государства намерены разработать систему «современной и устойчивой» украинской экономики, продвигающей реформы и решающей проблемы с коррупцией.