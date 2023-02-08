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  • Опубликована сегодня в 22:37

В Лондоне состоится конференция по вопросам восстановления Украины

В Лондоне 21-22 июня пройдет конференция, где Великобритания совместно с Украиной будет обсуждать дальнейшие действия по восстановлению страны Восточной Европы. Об этом написано в их совместной декларации.

«Мы совместно примем конференцию по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня», - говорится в заявлении.

Отмечается, что оба государства намерены разработать систему «современной и устойчивой» украинской экономики, продвигающей реформы и решающей проблемы с коррупцией.

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