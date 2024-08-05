Лолита Милявская похвасталась своими татуировками: "Не могу остановиться"

60-летняя певица Лолита Милявская рассказала о происхождении своих впечатляющих татуировок.

Лолита Милявская опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она демонстрирует свои пугающие татуировки.

Левая рука звезды почти полностью забита яркими татуировками с лицами и сложными орнаментами.

Милявская успокоила поклонников, объяснив, что очень любит переводные картинки.

Подписчики поддержали певицу.

"Я тоже планирую ближе к пенсии забиться татухами (настоящими) и чтобы все говорили, что у меня кукуха поехала. А ещё на байке гонять буду";

"Разве на Rolls-Royce можно клеить наклейки";

"Лолочка, ты огонь", — писали фолловеры под постом Милявской.