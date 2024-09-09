Лиза Арзамасова отпраздновала 1 месяц со дня рождения дочки: стильная семейка

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова появилась на публике с мужем Ильёй Авербухом, сыном Львом и дочкой Лией.
Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграме"* милый семейный снимок. На фото актриса запечатлена с мужем, фигуристом Ильёй Авербухом, сыном Львом и маленькой дочкой Лией, которой исполнился 1 месяц.
В честь мини дня рождения дочки Арзамасова вышла в свет позавтракать всей семьёй.
"Принцесса, которой сегодня аж месяц, — "в карете". Лёвушка теперь — настоящий старший брат. С первым месяцем, Лиечка", — гласит подпись под фото в микроблоге Арзамасовой.
Подписчикам оценили такой очаровательный контент.
"Стильная и счастливая семейка":
"Илья — Лев, Лиза — Лия, как интересно получилось";
"Вначале отмечаются дни рождения каждый месяц";
"Поздравляю маленькую принцессу с первым месяцем в такой дружной славной компании", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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