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Лиза Арзамасова отметила 1 месяц со дня рождения дочки: принцесса — в карете
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Лиза Арзамасова отпраздновала 1 месяц со дня рождения дочки: стильная семейка

Лиза Арзамасова отметила 1 месяц со дня рождения дочки: принцесса — в карете

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова появилась на публике с мужем Ильёй Авербухом, сыном Львом и дочкой Лией.

Лиза Арзамасова разместила в "Инстаграме"* милый семейный снимок. На фото актриса запечатлена с мужем, фигуристом Ильёй Авербухом, сыном Львом и маленькой дочкой Лией, которой исполнился 1 месяц.

В честь мини дня рождения дочки Арзамасова вышла в свет позавтракать всей семьёй.

"Принцесса, которой сегодня аж месяц, — "в карете". Лёвушка теперь — настоящий старший брат. С первым месяцем, Лиечка", — гласит подпись под фото в микроблоге Арзамасовой.

Подписчикам оценили такой очаровательный контент.

"Стильная и счастливая семейка":

"Илья — Лев, Лиза — Лия, как интересно получилось";

"Вначале отмечаются дни рождения каждый месяц";

"Поздравляю маленькую принцессу с первым месяцем в такой дружной славной компании", — писали фолловеры под постом Арзамасовой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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