Авербух показал, как встретил Лизу Арзамасову из роддома: "На шестой день жизни Лия — на льду"

Фигурист Илья Авербух устроил для жены, актрисы Лизы Арзамасовой, сказочную выписку из роддома.
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова родила дочку 8 августа. Наследницу назвали Лия.
Илья Авербух организовал необычную встречу жены из родильного отделения. Счастливый отец явился на выписку при параде с трёхлетним сыном Львом. Он тут же встал с малышкой на фрагмент ледового покрытия на коньках.
Он назвал выписку жены с дочерью из роддома одним из счастливых событий в их семье.
"Мы все вместе поехали домой! Но прежде, на шестой день жизни, Лия — на льду. Спасибо, любимая, за наш мир! Спасибо за сына и за дочь! Я буду очень стараться!" — написал звезда фигурного катания под трогательными кадрами.
Авербух признавался, что мечтает сделать из сына Льва фигуриста. Вероятно, похожее будущее он прочит и новорождённой дочке.
Фото: соцсети
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