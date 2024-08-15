Авербух показал, как встретил Лизу Арзамасову из роддома: "На шестой день жизни Лия — на льду"

Авербух показал кадры с выписки Лизы Арзамасовой из роддома: "Спасибо за сына и за дочь!"

Фигурист Илья Авербух устроил для жены, актрисы Лизы Арзамасовой, сказочную выписку из роддома.

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова родила дочку 8 августа. Наследницу назвали Лия.

Илья Авербух организовал необычную встречу жены из родильного отделения. Счастливый отец явился на выписку при параде с трёхлетним сыном Львом. Он тут же встал с малышкой на фрагмент ледового покрытия на коньках.

Он назвал выписку жены с дочерью из роддома одним из счастливых событий в их семье.

"Мы все вместе поехали домой! Но прежде, на шестой день жизни, Лия — на льду. Спасибо, любимая, за наш мир! Спасибо за сына и за дочь! Я буду очень стараться!" — написал звезда фигурного катания под трогательными кадрами.

Авербух признавался, что мечтает сделать из сына Льва фигуриста. Вероятно, похожее будущее он прочит и новорождённой дочке.

Фото: соцсети

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