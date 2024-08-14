Лиза Арзамасова рассказала, в каких условиях ей пришлось рожать второго ребёнка

Звезда сериала "Папины Дочки" Лиза Арзамасова, которая недавно родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха, рассказала об условиях в родильном отделении.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото с мужем и врачом, который помогал ей рожать.
Актриса заверила, что чувствует себя хорошо после родов.
"Не волнуйтесь! У нас с Лией всё замечательно! Всё идёт своим чередом", — написала звезда в своём микроблоге.
Арзамасова рассказала, что рожала в московской клинике, где уже принимали роды её первого сына Лёвушки. Она отметила, что получила заботу от врачей, медсестёр и акушерок. Отметила она и то, что ей помогают восстанавливаться после родов профессионалы.
"Благодаря Вам мои роды прошли, как праздник. Мы обязательно к Вам вернёмся", — пообещала знаменитость.
Лиза Арзамасова 8 августа сообщила о рождении дочери, которую назвали Лией.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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