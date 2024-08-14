Лиза Арзамасова рассказала, в каких условиях ей пришлось рожать второго ребёнка

Лиза Арзамасова рассказала, где она рожала второго ребёнка

Звезда сериала "Папины Дочки" Лиза Арзамасова, которая недавно родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха, рассказала об условиях в родильном отделении.

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото с мужем и врачом, который помогал ей рожать.

Актриса заверила, что чувствует себя хорошо после родов.

"Не волнуйтесь! У нас с Лией всё замечательно! Всё идёт своим чередом", — написала звезда в своём микроблоге.

Арзамасова рассказала, что рожала в московской клинике, где уже принимали роды её первого сына Лёвушки. Она отметила, что получила заботу от врачей, медсестёр и акушерок. Отметила она и то, что ей помогают восстанавливаться после родов профессионалы.

"Благодаря Вам мои роды прошли, как праздник. Мы обязательно к Вам вернёмся", — пообещала знаменитость.

Лиза Арзамасова 8 августа сообщила о рождении дочери, которую назвали Лией.

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