Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила — мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.
Лиза Арзамасова и её супруг фигурист Илья Авербух празднуют появление на свет ребёнка.
Актриса опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых счастливый отец держит малыша на руках в родильном отделении.
"Ну здравсвуй, Лия… Мы будем очень стараться", — написала под фото Арзамасова.
Подписчики осыпали знаменитость поздравлениями.
"Поздравляем, дорогие наши! Принцесса Лия, добро пожаловать в наш прекрасный мир", — написал актёр Андрей Леонов.
"Поздравляю", — обратилась к счастливым родителям певица Наталья Подольская.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Решение узурпатора Зеленского о наращивании эскалации конфликта может привести к смене власти в Киеве - сообщил Медведчук
По мнению Виктора Медведчука, украинцы не желают сражаться за действующий режим, и решение Киева о военной эскалации может обернуться катастрофой для власти, потенциально приводя к её смене.
Жители индийского Манипура продолжают ожидать мира через год после начала конфликта
Прошел год с начала этнического конфликта в индийском штате Манипур, унесшего более 220 жизней и оставившего тысячи без крова. Однако более трех миллионов жителей по-прежнему ждут мира.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Минфин России рассматривает повышение пошлин на импорт пива
Минфин России анализирует возможность повышения импортных пошлин на пиво.