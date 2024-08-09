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Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
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Актриса Лиза Арзамасова рассекретила пол новорождённого ребёнка и его имя

Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила — мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.

Лиза Арзамасова и её супруг фигурист Илья Авербух празднуют появление на свет ребёнка.

Актриса опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых счастливый отец держит малыша на руках в родильном отделении.

"Ну здравсвуй, Лия… Мы будем очень стараться", — написала под фото Арзамасова.

Подписчики осыпали знаменитость поздравлениями.

"Поздравляем, дорогие наши! Принцесса Лия, добро пожаловать в наш прекрасный мир", — написал актёр Андрей Леонов.

"Поздравляю", — обратилась к счастливым родителям певица Наталья Подольская.

Фото: соцсети

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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