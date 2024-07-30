Министр миграции Ливана Исам Шарафеддин обвинил Израиль в попытке возложить ответственность за эскалацию конфликта на движение "Хезболлах" и манипулировать общественным мнением. Такое заявление министр сделал в связи с авиаударом по южному пригороду Бейрута, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.
Шарафеддин подчеркнул, что, атакуя ливанскую столицу, Израиль стремится дискредитировать "Хезболлах" в глазах мирового сообщества. Министр также сообщил, что кабинет министров Ливана провел экстренное заседание, чтобы обсудить напряженную обстановку в сфере безопасности страны.
Напомним, что Израиль заявил о ликвидации в результате атаки высокопоставленного командира "Хезболлы", обвинив его в организации обстрела, приведшего к гибели израильских детей. Официальных подтверждений ликвидации командира со стороны "Хезболлы" пока не поступало.
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