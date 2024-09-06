Рок-группа Linkin Park в обновленном формате возвращается на сцену

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода. Коллектив был основан 18 лет назад.
Группу неоднократно номинировали на международную премию "Грэмми", дважды музыканты ее удостоились. Уже известно, что позицию вокалиста Честера Беннингтона, которого не стало семь лет назад, заняла Эмили Армстронг, также у коллектива теперь барабанщик — им стал Колин Бриттейн.
В середине ноября анонсирован релиз нового альбом группы From Zero ("С нуля"), в него войдет и композиция The Emptiness Machine ("Машина пустоты").
Эмили Армстронг — исполнительница из Лос-Анджелеса. Музыкальной деятельностью она начала заниматься с 11 лет, петь — с 15 лет.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/С. Боллманн (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова
Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.
Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину
Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"
Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.
Александра Трусова официально сменила фамилию на "Игнатова"
17 августа состоялась долгожданная свадьба фигуристки Александры Трусовой и ее коллеги Макара Игнатова.