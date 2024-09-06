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Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности
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Рок-группа Linkin Park в обновленном формате возвращается на сцену

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода. Коллектив был основан 18 лет назад.

Группу неоднократно номинировали на международную премию "Грэмми", дважды музыканты ее удостоились. Уже известно, что позицию вокалиста Честера Беннингтона, которого не стало семь лет назад, заняла Эмили Армстронг, также у коллектива теперь барабанщик — им стал Колин Бриттейн.

В середине ноября анонсирован релиз нового альбом группы From Zero ("С нуля"), в него войдет и композиция The Emptiness Machine ("Машина пустоты").

Эмили Армстронг — исполнительница из Лос-Анджелеса. Музыкальной деятельностью она начала заниматься с 11 лет, петь — с 15 лет.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/С. Боллманн (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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