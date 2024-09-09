Airbus A320 из Москвы летевший в Стамбул незапланированно сел в Варшаве

Во время перелета из московского Внуково в Стамбул борт Airbus A320-251N турецкой авиакомпании Pegasus экстренно приземлился в аэропорту Варшавы, следует из оперативной информации онлайн-сервиса Flightradar24.
По данным источников, в 15:05 московского времени воздушное судно должно было отправиться в пункт назначения из аэропорта Внуково, но рейс задержали почти на пять часов — вылет зафиксирован лишь в 19:58 мск. На сайте "Внуково" при этом указано, что вылет был запланирован на 19:00.
По данным интернет-сервиса, самолет приземлился в Варшавском аэропорте имени Фридерика Шопена. Информации о причинах незапланированной посадки пока нет.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Warsaw Frederic Chopin Airport (Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisans)
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