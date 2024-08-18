Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Лера Кудрявцева пожаловалась на атаку мошенников
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Лера Кудрявцева рассказала, что её пытались обмануть мошенники

Лера Кудрявцева пожаловалась на атаку мошенников

После громкой истории с обманутой певицей Ларисой Долиной об атаке мошенников рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.

Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале запись беседы с телефонными аферистами.

Мошенники пыталась выведать у неё номер СНИЛС, чтобы организовать ей бесплатный медицинский осмотр.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" сначала подыграла аферистам, однако разговор зашёл в тупик, когда они стали требовать личные данные.

Рядом с Кудрявцевой находилась юрист Екатерина Гордон, которая посоветовала подруге послать звонивших на три буквы.

"Мошенники реально задолбали. Через день… А ведь старики ведутся", — написала под кадрами звезда ТВ.

Ранее стало известно, кто купил московскую квартиру Ларисы Долиной, которую обманули мошенники.

Мир

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

В воскресенье, 26 марта, вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил столб пепла, высота которого составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Читать полностью
В России в 2024 году увеличилось число госзакупов жилья для сирот на 13%

В России в 2024 году увеличилось число госзакупов жилья для сирот на 13%

В первом полугодии 2024 года государственные заказчики увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 13%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла до 78,7 миллиарда рублей.

Читать полностью

Общество

Стас Михайлов поздравил старшую дочь с днём рождения: мудрая девочка

Стас Михайлов поздравил старшую дочь с днём рождения: мудрая девочка

Певец Стас Михайлов написал поздравительный пост для дочери, которой исполнилось 15 лет.

Читать полностью
Отдыхающий в Керчи Юрий Лоза похвалил работу российского ПВО

Отдыхающий в Керчи Юрий Лоза похвалил работу российского ПВО

Певца Юрия Лозу обрадовала новость об отбитой атаке на Крымский мост.

Читать полностью

Новости