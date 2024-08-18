Лера Кудрявцева рассказала, что её пытались обмануть мошенники

После громкой истории с обманутой певицей Ларисой Долиной об атаке мошенников рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.

Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале запись беседы с телефонными аферистами.

Мошенники пыталась выведать у неё номер СНИЛС, чтобы организовать ей бесплатный медицинский осмотр.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" сначала подыграла аферистам, однако разговор зашёл в тупик, когда они стали требовать личные данные.

Рядом с Кудрявцевой находилась юрист Екатерина Гордон, которая посоветовала подруге послать звонивших на три буквы.

"Мошенники реально задолбали. Через день… А ведь старики ведутся", — написала под кадрами звезда ТВ.

Ранее стало известно, кто купил московскую квартиру Ларисы Долиной, которую обманули мошенники.