Лера Кудрявцева рассказала, что её пытались обмануть мошенники

После громкой истории с обманутой певицей Ларисой Долиной об атаке мошенников рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.
Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале запись беседы с телефонными аферистами.
Мошенники пыталась выведать у неё номер СНИЛС, чтобы организовать ей бесплатный медицинский осмотр.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" сначала подыграла аферистам, однако разговор зашёл в тупик, когда они стали требовать личные данные.
Рядом с Кудрявцевой находилась юрист Екатерина Гордон, которая посоветовала подруге послать звонивших на три буквы.
"Мошенники реально задолбали. Через день… А ведь старики ведутся", — написала под кадрами звезда ТВ.
Ранее стало известно, кто купил московскую квартиру Ларисы Долиной, которую обманули мошенники.
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