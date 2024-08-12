Леру Кудрявцеву возмутила блокировка YouTube в России: "Вы закрываете большую жизнь"

Вернувшая из Болгарии телеведущая Лера Кудрявцева обнаружила заблокированный YouTube и выразила своё негодование по поводу замедления иностранного видеохостинга.

Приехавшая из отпуска Лера Кудрявцева объяснила, почему не поддерживает решение заблокировать в России YouTube.

Звезда ТВ уверена, что от замедления популярной интернет-площадки пострадают в первую очередь аполитичные россияне.

"Вы закрываете большую жизнь, огромного количества людей, которые не интересуются политикой. От рецептов, музыки, сада-огорода и огромное количество другой полезной информации", — написала знаменитость в своём Telegram-канале

Кудрявцева считает, что блокировка видеохостинга усложняет жизнь обычных людей.