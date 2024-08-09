Лера Кудрявцева показала волосатое тело на пляже: "Выезжаю на Олимпиаду"

Отдыхающая на морском побережье телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала бодипозитив, показав своё пренебрежение в процедурам депиляции.

Лера Кудрявцева разместила в "Инстаграме"* фото на пляже. На кадре звезда ТВ демонстрирует густую растительность подмышками, в интимных местах и даже на лице.

"Выезжаю на Олимпиаду", — сообщила звезда ТВ.

Подписчики оценили юмор телеведущей.

"Беспощадный бодипозитив?"; "Для этой Олимпиады слишком скромно"; "Вас не примут, Вам об штангу нечем ударяться"; "Лере даже этот мохер идёт", — писали фолловеры под постом знаменитости.

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