Лера Кудрявцева показала волосатое тело на пляже: "Выезжаю на Олимпиаду"

Отдыхающая на морском побережье телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала бодипозитив, показав своё пренебрежение в процедурам депиляции.
Лера Кудрявцева разместила в "Инстаграме"* фото на пляже. На кадре звезда ТВ демонстрирует густую растительность подмышками, в интимных местах и даже на лице.
"Выезжаю на Олимпиаду", — сообщила звезда ТВ.
Подписчики оценили юмор телеведущей.
"Беспощадный бодипозитив?";
"Для этой Олимпиады слишком скромно";
"Вас не примут, Вам об штангу нечем ударяться";
"Лере даже этот мохер идёт", — писали фолловеры под постом знаменитости.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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