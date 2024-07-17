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Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы
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Лавров: вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для РФ подходы

Вторая конференция по мирному урегулированию на Украине в том виде, как ее анонсируют организаторы, содержит неприемлемые для России походы, для нашей страны это неприемлемо, заявил в ООН глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Ранее министр представил позицию Российской Федерации: территории, которые обозначены четко, недвусмысленно и окончательно как территории РФ в нашей Конституции, должны быть полностью освобождены, как и сказал президент России Владимир Путин. Иных вариантов нет.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/11YAN_5377 (Creative Commons Public Domain Mark)

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