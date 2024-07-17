Вторая конференция по мирному урегулированию на Украине в том виде, как ее анонсируют организаторы, содержит неприемлемые для России походы, для нашей страны это неприемлемо, заявил в ООН глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
Ранее министр представил позицию Российской Федерации: территории, которые обозначены четко, недвусмысленно и окончательно как территории РФ в нашей Конституции, должны быть полностью освобождены, как и сказал президент России Владимир Путин. Иных вариантов нет.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/11YAN_5377 (Creative Commons Public Domain Mark)
Audi представила новую модель A5 по цене от 45 200 €
Audi представила абсолютно новое поколение A5, которое фактически является переработанной версией предыдущих моделей A4. Теперь модели с названием "четвёрка" будут обозначать электромобили марки.
Граждан Молдавии призывают экономно расходовать электричество из-за жары
Цены на электроэнергию, которую Молдавия закупает в соседней Румынии, с начала этого месяца из-за аномальной знойной погоды взлетела в четыре раза: до 800 евро за мегаватт-час. На этом фоне правительство республики просит всех потребителей экономить ресурс во время такой жары, максимально сократив ее потребление с шести часов вечера и до полуночи.
В РФ предложили смягчить наказание за оставление места ДТП
В России предложили заменить лишение прав на денежный штраф в размере десяти тысяч рублей за оставление места ДТП. Такое изменение позволит смягчить наказание, особенно в ситуациях, когда последствия аварии незначительны.
На юге Египта под водой найдены портреты фараонов Нового и Позднего царства
Археологическая миссия обнаружила в южной провинции Асуан на юге Египта, в акватории реки Нил, портреты целого ряда великих фараонов Нового и Позднего царства, сообщает министерство туризма и древностей страны.