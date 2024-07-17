Вторая конференция по мирному урегулированию на Украине в том виде, как ее анонсируют организаторы, содержит неприемлемые для России походы, для нашей страны это неприемлемо, заявил в ООН глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Ранее министр представил позицию Российской Федерации: территории, которые обозначены четко, недвусмысленно и окончательно как территории РФ в нашей Конституции, должны быть полностью освобождены, как и сказал президент России Владимир Путин. Иных вариантов нет.

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