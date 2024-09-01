Ларри Джонсон заявил, что Франция пытается добиться подчинения Павла Дурова

Французские власти пытаются добиться подчинения основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, используя его французское гражданство в своих целях, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Позже прокуратура Парижа сообщила, что задержание проводилось для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неуказанного лица по подозрению в совершении 12 преступлений. Кроме того, французские власти расследуют возможную причастность Дурова к сокрытию информации о незаконной деятельности в интернете, включая распространение детской порнографии и торговлю наркотиками. Его также подозревают в нежелании сотрудничать с правоохранительными органами.
По мнению Джонсона, власти стремятся сломить Дурова, и его французское гражданство создает дополнительные сложности. Он предположил, что Дуров мог получить помощь от французского правительства, что дало ему повод считать себя защищенным.
Аналитик отметил, что если бы у Дурова был только российский паспорт или он являлся гражданином Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, то к нему бы отнеслись иначе. По его словам, наличие французского гражданства создает для властей больше дипломатических проблем, поскольку они могут утверждать, что он является их гражданином и требовать, чтобы другие страны не вмешивались в их внутренние дела, указывая на то, что он нарушил французские законы.
Фото: commons.wikimedia.orgTechCrunch( Creative Commons Attribution 2.0 Generic )
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