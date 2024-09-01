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Ларри Джонсон заявил, что Франция пытается сломать Дурова
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Ларри Джонсон заявил, что Франция пытается добиться подчинения Павла Дурова

Ларри Джонсон заявил, что Франция пытается сломать Дурова

Французские власти пытаются добиться подчинения основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, используя его французское гражданство в своих целях, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Позже прокуратура Парижа сообщила, что задержание проводилось для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неуказанного лица по подозрению в совершении 12 преступлений. Кроме того, французские власти расследуют возможную причастность Дурова к сокрытию информации о незаконной деятельности в интернете, включая распространение детской порнографии и торговлю наркотиками. Его также подозревают в нежелании сотрудничать с правоохранительными органами.

По мнению Джонсона, власти стремятся сломить Дурова, и его французское гражданство создает дополнительные сложности. Он предположил, что Дуров мог получить помощь от французского правительства, что дало ему повод считать себя защищенным.

Аналитик отметил, что если бы у Дурова был только российский паспорт или он являлся гражданином Катара или Объединенных Арабских Эмиратов, то к нему бы отнеслись иначе. По его словам, наличие французского гражданства создает для властей больше дипломатических проблем, поскольку они могут утверждать, что он является их гражданином и требовать, чтобы другие страны не вмешивались в их внутренние дела, указывая на то, что он нарушил французские законы.

Фото: commons.wikimedia.orgTechCrunch( Creative Commons Attribution 2.0 Generic )

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