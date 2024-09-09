Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 90,3853
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 99,9067
Лариса Долина смирилась с потерей квартиры:
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Певица Лариса Долина рассказала, что у неё осталось после потери квартиры

Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"

Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.

Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме"* свою фотографию, на которой она предстала в ярко-красном костюме.

Народная артистка России отметила, что у неё в жизни есть главный стимул, который заключается в её голосе.

"Мой голос — моё достояние, моё нутро, моя главная мотивация выходить на сцену", — написала знаменитость в личном микроблоге.

Долина уверена, что голос — это то, чего у неё нельзя отнять.

"Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса! Бог дал! Бог взял!" — объяснила певица.

СМИ сообщали, что новая владелица квартиры, которую обманным путём отобрали у Долиной, потребовала выселения певицы из жилья в судебном порядке.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Мир

WP: Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам

WP: Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис пригласил двойника её соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам, как передала газета The Washington﻿ Post.

Читать полностью
В Бельгии уроженца Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта

В Бельгии уроженца Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта

Суд по уголовным делам в бельгийском городе Брюгге вынес приговор выходцу из Чечни, который планировал совершить террористический акт, назначив ему 15 лет лишения свободы, сообщает агентство Belga.

Читать полностью

Общество

В КВН больше не будет постоянного ведущего

В КВН больше не будет постоянного ведущего

КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.

Читать полностью
Рождаемость в России упала до уровня 1998 года

Рождаемость в России упала до уровня 1998 года

В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Читать полностью

Новости