Певица Лариса Долина рассказала, что у неё осталось после потери квартиры

Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.
Лариса Долина опубликовала в "Инстаграме"* свою фотографию, на которой она предстала в ярко-красном костюме.
Народная артистка России отметила, что у неё в жизни есть главный стимул, который заключается в её голосе.
"Мой голос — моё достояние, моё нутро, моя главная мотивация выходить на сцену", — написала знаменитость в личном микроблоге.
Долина уверена, что голос — это то, чего у неё нельзя отнять.
"Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит меня моего голоса! Бог дал! Бог взял!" — объяснила певица.
СМИ сообщали, что новая владелица квартиры, которую обманным путём отобрали у Долиной, потребовала выселения певицы из жилья в судебном порядке.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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