Лариса Долина назвала имя своего самого любимого современного певца

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.
Лариса Долина побывала на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Звезда выбрала для выхода в свет необычные наряды с геометрическими рисунками.
Лишившияся по вине мошенников жилья в Москве народная артистка России отвечала только на те вопросы журналистов, которые не касались её имущественных неприятностей.
Долина охотно назвала двух своих любимых певцов. Она призналась, что ей очень нравится творчество Муслима Магомаева.
Когда же маститую певицу попросили озвучить имя любимого современного певца, она назвала имя азербайджанского певца по имени Джони.
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