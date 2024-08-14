Юрий Лоза прокомментировал историю с потерей квартиры Ларисы Долиной

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что певица Лариса Долина потеряла московскую квартиру, став жертвой мошенников.
Юрий Лоза вспомнил, что когда-то и сам становился жертвой мошенников в квартирном вопросе. Певец, однако, плонёс гораздо меньший материальный ущерб от обмана.
"Я дал аванс за съём квартиры для летнего отдыха, а оказалось, что никакой квартиры нет, что фотки надёрганы из интернета, а липовый хозяин проживает, скорее всего, на Украине", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в полиции его заявление затерялось в стопке других дел о мошенничестве. Артисту не смогли помочь в правоохранительных органах, однако он стал более бдительным.
Певец отметил, что случаи обмана происходят ежедневно, так как над этим работают люди, сделавшие отъём жилья своим ремеслом. Число таких аферистов стремительно растёт.
Он предположил, что делом Ларисы Долиной займутся основательно.
"Хочется верить, что резонансное дело Долиной заставит наши правоохранительные органы уделить этой проблеме должное внимание и хотя бы попытаться выловить проходимцев, покушающихся на чужую жилплощадь", — поделился своими надеждами Юрий Лоза.
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