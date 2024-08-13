В Инстаграме* Ларисы Долиной появилось шокирующий пост о продаже квартиры в пользу ВСУ

После сообщений о том, что Лариса Долина лишилась квартиры в Москве из-за мошенников в "Инстаграме"* звезды появился пост о поддержке ВСУ.
Страничку Ларисы Долиной в "Инстаграме"*, вероятно, взломали, так как в соцсетях звезды появился пост с шокирующими заявлениями под флагом Украины.
"Я продала квартиру в центре Москвы на Ксеньинском переулке 3, за 112 миллионов рублей, а так же заложила дачу и получила 50 миллионов, все для того чтобы проспонсировать батальон "Азов"**", — гласит пост в аккаунте знаменитости.
Авторы поста пишут, что певица якобы хочет реабилитороваться перед Украиной и прожить остаток своих дней в Одессе. Мошенники выставили дело так, что Долина якобы уже покинула Россию и находится в безопасности.
Пост провисел всего несколько минут.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** Нацбатальон "Азов"* признан террористической организацией в РФ.
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