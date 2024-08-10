Стали известны некоторые подробности о новом отечественном автомобиле

Видео с тестированием универсала Lada Iskra в горах попало в социальные сети. Прототип автомобиля имеет пёструю камуфляжную окраску, но интерьер, включая медиасистему, частично скрыт. Автомобиль оснащён 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.6.

Особенностью салона является оранжевая прострочка сидений, предположительно для топ-версий с китайским вариатором WLY и отечественным двигателем. Презентация прошла в Санкт-Петербурге в июне, но тогда показали не окончательную версию. В планах — внедрение "импортозамещённого" информационно-развлекательного комплекса.

Серийный выпуск Lada Iskra начнётся в первом квартале 2025 года, а в текущем году запланировано изготовление около ста прототипов для тестов и подготовки производства.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)