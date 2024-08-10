Стали известны некоторые подробности о новом отечественном автомобиле

Видео с тестированием универсала Lada Iskra в горах попало в социальные сети. Прототип автомобиля имеет пёструю камуфляжную окраску, но интерьер, включая медиасистему, частично скрыт. Автомобиль оснащён 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигателем 1.6.
Особенностью салона является оранжевая прострочка сидений, предположительно для топ-версий с китайским вариатором WLY и отечественным двигателем. Презентация прошла в Санкт-Петербурге в июне, но тогда показали не окончательную версию. В планах — внедрение "импортозамещённого" информационно-развлекательного комплекса.
Серийный выпуск Lada Iskra начнётся в первом квартале 2025 года, а в текущем году запланировано изготовление около ста прототипов для тестов и подготовки производства.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Racer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".
Российские туристы, путешествующие с Pegas Touristik, не могут вылететь с острова Маргарита
Российские туристы, путешествующие с туроператором Pegas Touristik, столкнулись с проблемами при попытке покинуть остров Маргарита в Венесуэле. Им отказывают в выезде в аэропорту, при этом другие туристы могут свободно покидать остров.
Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова
Звезда "Дома-2" Ксения Бородина напомнила Курбану Омарову о том, что у него есть дочка.
Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину
Грибы обладают впечатляющими возможностями и могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Миколог Алексей Захарьинский объяснил, что некоторые виды грибов способны разрушать древесину, пробивать асфальт, вызывать инфекции и даже контролировать поведение насекомых, превращая их в "зомби".