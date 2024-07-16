Руководство "Лаборатории Касперского" приняло решение прекратить деятельность в Соединенных штатах из-за очередного пакета санкций. российский it-гигант "не видит перспектив для ведения бизнеса" в недружественном государстве.
Фирма уволит почти весь штат сотрудников в североамериканской стране, на ее американском сайте уже сейчас нельзя приобрести антивирусное программное обеспечение.
В начале лета министерство торговли США сообщило, что с 20 июля "Лаборатория Касперского" не имеет права заключать новые соглашения в американской юрисдикции, а с 29 сентября — применять и продавать в Соединенных Штатах свое программное обеспечение.
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The Times: латыши активно скупают советские гаражи, готовясь к войне с РФ
Латыши массово начали покупать советские гаражи, подготавливаясь таким образом к возможной войне с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.
Военные на белорусско-украинской границе выбрали дипломатию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недавнее снижение напряженности на границе с Украиной стало результатом действий военных, которые использовали "дипломатический язык".
"Ведомости": Минцифры хочет ужесточить правила оплаты сотовой связи
Минцифры России предложило пополнять баланс сотового телефона исключительно с предоставлением паспорта. Об этом информирует российская деловая газета "Ведомости".
В метро Москвы стали платить банковскими картами на 30% чаще
В первой половине текущего года наблюдается значительный рост использования банковских карт для оплаты проезда в московском метро и на МЦК. Статистика показывает, что пассажиры воспользовались этим способом оплаты свыше 151 миллиона раз, что примерно на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.