Руководство "Лаборатории Касперского" приняло решение прекратить деятельность в Соединенных штатах из-за очередного пакета санкций. российский it-гигант "не видит перспектив для ведения бизнеса" в недружественном государстве.

Фирма уволит почти весь штат сотрудников в североамериканской стране, на ее американском сайте уже сейчас нельзя приобрести антивирусное программное обеспечение.

В начале лета министерство торговли США сообщило, что с 20 июля "Лаборатория Касперского" не имеет права заключать новые соглашения в американской юрисдикции, а с 29 сентября — применять и продавать в Соединенных Штатах свое программное обеспечение.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Bin im Garten (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)