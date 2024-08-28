Владельцы LADA Vesta столкнулись с новой неожиданной проблемой во время движения

Владельцы LADA Vesta столкнулись с неожиданной проблемой, которая проявляется во время движения. АвтоВАЗ предложил бесплатную замену ступичных подшипников на ряде автомобилей Lada Vesta.
"АвтоВАЗ" продолжает устранять недочеты, допущенные при производстве LADA Vesta. На этот раз причиной для проведения сервисной кампании стали шумы и гул, возникающие из-за неисправного ступичного подшипника.
Как сообщил профильный ресурс "Лада.онлайн", завод выпустил предписания под номерами 55-24 и 56-24, в которых официальным дилерам LADA предписывается бесплатно заменить дефектные ступичные подшипники. Эта замена будет проведена на всех автомобилях, владельцы которых сообщат о проблеме "посторонних шумов или гула" в районе ступицы заднего или переднего колеса. Сроки проведения этой акции пока не уточняются.
Фото: commons.wikimedia.org/Yan.gorev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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