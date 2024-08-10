Элитное жильё дочери экс-главы кадровой службы МО арестовали по суду

Басманный суд столицы наложил арест на элитную квартиру дочери начальника главного управления кадров минобороны России Юрия Кузнецова стоимостью почти в 50 млн рублей. Генералу предъявлено обвинения в получении крупной взятки, сообщает РИА Новости.

Известно, что попавшее под обременение жильё располагается недалеко от Рублевского шоссе "в жилом комплексе бизнес-класса". Площадь арестованной квартиры — 105,3 кв. м, стоимость аналогичной недвижимости составляет порядка 0,5 млн долларов.

Сам старший офицер был задержан весной этого года, в своем загородном имении, в Истринском районе Подмосковья. Мужчине инкриминируют получение взятки в размере 30,5 млн руб. от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна за содействие в заключении госконтрактов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Joe Gratz (Creative Commons посвящается CC0 1.0)