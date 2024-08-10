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Алаудинов: ВС РФ зачистили курскую Мартыновку от украинских боевиков
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Курская Мартыновка освобождена от подразделений ВСУ

Алаудинов: ВС РФ зачистили курскую Мартыновку от украинских боевиков

Вооруженные силы России контролируют село Мартыновка, расположенное в Суджанском районе Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

"Наши подразделения при поддержке спецназа "Ахмат" сегодня с утра зачистили населенный пункт Мартыновка. Взяли его под полный контроль", — рассказал в интервью РИА Новости Герой России.

Оборонное ведомство также официально сообщает об ударах наших подразделений по скоплениям украинских террористов в локации Суджи и близ нескольких населенных пунктов в приграничных территориях, в частности у Мартыновки.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Западного военного округа (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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