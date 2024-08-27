Сын Курбана Омарова сказал спасибо отцу: я красиво одет, могу ездить за границу и учусь в крутом колледже

Сын бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова объяснил, что отец обеспечил ему красивую безбедную жизнь с хорошим образованием и поездками за границу.
44-летний Курбан Омаров опубликовал в "Инстаграме"* кадры со своего дня рождения. На одном из видео 16-летний сын блогера Омар произносит тост в честь отца.
"Спасибо, что воспитал из меня мужчину, что благодаря тебе я стою здесь, я красиво и стильно одет, могу ездить за границу, ни в чём не нуждаюсь, учусь в крутом коледже", — перечислил юноша блага, которые предоставил ему отец.
Парень пожелал, чтобы в семье отца с новой женой Валерией появился ещё один наследник.
Ранее "Звезда-2" Алёна Водонаева пристыдила Курбана Омарова за то, что материальным обеспечением дочери занимается его бывшая жена Ксения Бородина.
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