Ксения Собчак расплакалась на первой школьной линейке сына-первоклассника

Ксения Собчак рассказала, какие эмоции у неё вызвало посещение школьной линейки сына Платона, который в этом году пошёл в первый класс.
Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале фотографии, на которых она ведёт семилетнего сына Платона в школу. Мальчик в этом году стал первоклассником.
Для Дня знаний Ксения выбрала строгий серый костюм и длинную юбку. Мальчик в строгой школьной форме держал в руках букет в прозрачной упаковке с налётом ретро-стиля.
"Не думала я, что на первой школьной линейке пущу скупую родительскую слезу. Ох. Как же все быстро летит и вот уже первая линейка и первый звонок!" — написала под снимками журналистка.
Собчак вспомнила, что любила родную школу. Она выразила надежду на то, что Платон тоже будет испытывать тёплые чувства к своему учебному заведению.
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