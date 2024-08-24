Божена Рынска сравнила мужа Собчак Богомолова с содержанкой: отмыла его и окружила прислугой

Светская львица Божена Рынска пыталась уязвить Ксению Собчак, но досталось режиссёру Константину Богомолову.
Между Ксенией Собчак и Боженой Рынской завязалась публичная перебранка. Началось всё с того, что Рынске не понравился черезчур открытый купальник Собчак.
Ксения припомнила Рынске загадочную смерть мужа и обозвала бывшую подругу. содержанкой.
Божена не осталась в долгу. Она считает, что, по сравнении с Богомоловым, она не дотягивает до статуса содержанки.
"Дама, отмывшая, переодевшая, переселившая своего мужа в загородный дом, организовавшая ему два театра, посадившая его за руль, научившая словам "а когда у нас борт?", окружившая его прислугой, показавшая Америку, Парижи, Сардинию, ставит на вид "содержанкам", — написала Рынска в своём микроблоге.
Свой пост она назвала "минуткой желчи".
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