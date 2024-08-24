Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Божена Рынска обрушилась с критикой на мужа Собчак Богомолова: кто содержанка
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Божена Рынска сравнила мужа Собчак Богомолова с содержанкой: отмыла его и окружила прислугой

Божена Рынска обрушилась с критикой на мужа Собчак Богомолова: кто содержанка

Светская львица Божена Рынска пыталась уязвить Ксению Собчак, но досталось режиссёру Константину Богомолову.

Между Ксенией Собчак и Боженой Рынской завязалась публичная перебранка. Началось всё с того, что Рынске не понравился черезчур открытый купальник Собчак.

Ксения припомнила Рынске загадочную смерть мужа и обозвала бывшую подругу. содержанкой.

Божена не осталась в долгу. Она считает, что, по сравнении с Богомоловым, она не дотягивает до статуса содержанки.

"Дама, отмывшая, переодевшая, переселившая своего мужа в загородный дом, организовавшая ему два театра, посадившая его за руль, научившая словам "а когда у нас борт?", окружившая его прислугой, показавшая Америку, Парижи, Сардинию, ставит на вид "содержанкам", — написала Рынска в своём микроблоге.

Свой пост она назвала "минуткой желчи".

Мир

Любимое блюдо британцев за пять лет подорожало более чем на 50%

Любимое блюдо британцев за пять лет подорожало более чем на 50%

Самое популярное в Великобритании блюдо фиш-энд-чипс (рыба с жареным картофелем) за последние пять лет выросло в цене больше, чем в половину.

Читать полностью
В ДРК выявлено 42 случая заражения оспой обезьян (mpox)

В ДРК выявлено 42 случая заражения оспой обезьян (mpox)

В лагерях и транзитных центрах провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) выявлено 42 случая заражения оспой обезьян (mpox). Заболевание, зарегистрированное среди перемещенных лиц, вызывает серьёзные опасения по поводу возможного быстрого распространения вируса.

Читать полностью

Общество

Екатерину Гордон возмутили баснословные гонорары певца Шамана

Екатерину Гордон возмутили баснословные гонорары певца Шамана

Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему не одобряет гастроли певца Шамана по городам России с шоу-программой "Победа".

Читать полностью
Специалист Табак: 45% россиян отметили недостаточность противодействия фейковой информации

Специалист Табак: 45% россиян отметили недостаточность противодействия фейковой информации

Половина опрошенных россиян считают, что меры по борьбе с фейками недостаточны. По данным опроса, 45% респондентов поддержали ужесточение наказаний для тех, кто распространяет дезинформацию, и предложили блокировать источники, занимающиеся этим.

Читать полностью

Новости