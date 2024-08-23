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Ксения Собчак заступилась за уехавшего из РФ Илью Лагутенко:
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Ксения Собчак заступилась за уехавшего за границу Илью Лагутенко: "Никаких донатов ВСУ"

Ксения Собчак заступилась за уехавшего из РФ Илью Лагутенко: "Ну да, живёт за границей"

Ксения Собчак отреагировала на нападки на проживающего за границей лидера группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко.

Ксения Собчак рассекретила местонахождение Ильи Лагутенко, побывав на его концерте в Италии, где места за столиками стоили 10 тысяч евро.

Журналистка не понимает, почему на Лагутенко все так обозлились. Она считает, что певец отличается образцовым поведением. О его позиции доподлинно неизвестно.

"Он нигде особо не высказывался, никаких донатов ВСУ, никаких пожеланий поражения своим и победы другим, никаких лишних слов. Ну да, выступает за границей, ну да, живёт за границей", — написала Ксения в "Инстаграме"*.

Она сравнила поведение артиста с отношениями после развода, когда расставание не становится поводом плохо говорить об экс-супруге.

Собчак считает, что повода, чтобы объявить Лагутенко иностранным агентом не существует. Звезда уверена, что нет ничего зазорного в том, чтобы зарабатывать деньги за рубежом своим талантом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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