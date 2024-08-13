Собчак прокомментировала интервью Илона Маска с Трампом: "Всех светлоликих корёжит"

Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Дональд Трамп дал интервью Илону Маску на платформе X. Журналистка поделилась своим мнением о беседе.
"Маск мой личный слон, это известно. А их тандем с Трампом — очень интересное действо, как минимум потому, что всех светлоликих корёжит. А я люблю, когда корёжит", — напислаа Ксения в своём Telegram-канале.
Трамп в интервью Маску заявил, что Джозеф Байден отказался от участия в президетский выборах из-за угрозы государственного переворота. Он уверен, что Байдена вынудили прекратить борьбу за президентское кресло.
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