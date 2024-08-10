Внешний вид Ксении Собчак напугал подписчиков: "Пожалуйста, увольте визажиста"

Журналистка Ксения Собчак навлекла на себя волну хейта необычным внешним видом.
Ксения Собчак презентовала очередной выпуск своей еженедельной программы "Осторожно, новости". На кадрах звезда предстала со слегка отёкшим лицом.
Непривычный внешний вид журналистки привлёк под тизером в "Инстаграме"* сотни хейтеров, котрые не упустили случая оставить негативные комментарии под постом Ксении.
"Ксюха что-то подопухла";
"Следы бурной ночи визажист не скрыл";
"С таким лицом вообще не до новостей";
"Пожалуйста, увольте визажиста. Это ужасно!", — закидали Собчак комменатриями.
Интернет-пользователи отметили, что Ксения выглядит гораздо лучше на фото в своих социальных сетях.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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