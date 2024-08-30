Ксения Бородина рассказала, как закрутился её роман с Сердюковым: нарциссичный и токсичный

Телеведущая Ксения Бородина в подробностях описала, как формировались её романтические отношения с Николаем Сердюковым.
Ксения Бородина призналась, что не сразу прониклась симпатией к Николаю Сердюкову. Она объяснила, что сначала он показался ей чрезмерно болтливым, нарцисичным и токсичным.
Затем телеведущую впечатлили успехи Сердюкова в деле прохождения испытаний на реалити-шоу. Она, как и её коллеги, поняла, что этот участник должен остаться в проекте.
Бородина объяснила, что впервые пообщалась с Сердюковым наедине в последний съёмочный день. После того, как они вернулись в Москву, между ними завязалась переписка.
После уже были прогулки по Москве, на которых Сердюков впечатлил Бородину своими рассказами о златоглавой столице.
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