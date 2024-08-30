Ксения Бородина рассказала, как закрутился её роман с Сердюковым: нарциссичный и токсичный

Ксения Бородина поведала, как завязались её отношения с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина в подробностях описала, как формировались её романтические отношения с Николаем Сердюковым.

Ксения Бородина призналась, что не сразу прониклась симпатией к Николаю Сердюкову. Она объяснила, что сначала он показался ей чрезмерно болтливым, нарцисичным и токсичным.

Затем телеведущую впечатлили успехи Сердюкова в деле прохождения испытаний на реалити-шоу. Она, как и её коллеги, поняла, что этот участник должен остаться в проекте.

Бородина объяснила, что впервые пообщалась с Сердюковым наедине в последний съёмочный день. После того, как они вернулись в Москву, между ними завязалась переписка.

После уже были прогулки по Москве, на которых Сердюков впечатлил Бородину своими рассказами о златоглавой столице.