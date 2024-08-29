Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Тина Канделаки высказалась об отношениях Николая Сердюкова и Ксении Бородиной

Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки не обошла своим вниманием отношения звезды "Дома-2" Ксении Бородиной и участника проекта "Последний герой" Николая Сердюкова.

На одном из публичных мероприятий Тина Канжелаки намекнула на возможное будущее парочки.

"Во здесь сидит Николай Сердюков, теперь практически уже жених Ксении Бородиной. Его звезда уже взошла", — сказала Канделаки.

На реплику звезды ТВ отреагировала Ксения Бородина.

"Приятно, когда твоего мужчину ценят на работе", — написала под кадрами Ксения.

Мир

Журналисты помогли найти пропавшего девятилетнего мальчика в Нью-Йорке

Журналисты помогли найти пропавшего девятилетнего мальчика в Нью-Йорке

В США во время съемок репортажа о пропавшем девятилетнем мальчике журналисты помогли его семье в его поисках. Об этом сообщает CBS News.

Читать полностью
Макрон: предоставление Дурову гражданства Франции оправдано

Макрон: предоставление Дурову гражданства Франции оправдано

Президент Франции Макрон заявил, что берёт на себя полную ответственность за предоставление гражданства основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом он сообщил в Белграде, передаёт BFMTV.

Читать полностью

Общество

Еврейская община прокомментировала случай отказа таксиста везти раввина

Еврейская община прокомментировала случай отказа таксиста везти раввина

В еврейской общине прокомментировали случай, когда московский таксист отказался везти раввина. Глава департамента ФЕОР охарактеризовал этот инцидент как уникальный. Раввин Михоэль Ставропольский запечатлел на видео, как водитель такси отказывается осуществить поездку по религиозным причинам.

Читать полностью
Космонавт Токарев рассказал курсантам Университета ФСИН о космосе

Космонавт Токарев рассказал курсантам Университета ФСИН о космосе

Космонавт-испытатель Валерий Токарев встретился со студентами Университета ФСИН России, чтобы поделиться опытом двух экспедиций в почти 200 суток. Подробнее об этом рассказывает ЛенТВ24.

Читать полностью

Новости