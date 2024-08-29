Тина Канделаки высказалась об отношениях Николая Сердюкова и Ксении Бородиной

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.
Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки не обошла своим вниманием отношения звезды "Дома-2" Ксении Бородиной и участника проекта "Последний герой" Николая Сердюкова.
На одном из публичных мероприятий Тина Канжелаки намекнула на возможное будущее парочки.
"Во здесь сидит Николай Сердюков, теперь практически уже жених Ксении Бородиной. Его звезда уже взошла", — сказала Канделаки.
На реплику звезды ТВ отреагировала Ксения Бородина.
"Приятно, когда твоего мужчину ценят на работе", — написала под кадрами Ксения.
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