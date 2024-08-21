Ксения Бородина высказалась о подлости бывшего мужа Курбана Омарова

Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.
Ксения Бородина познакомила своих наследниц с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. При этом она против того, чтобы супруга Омарова встречалась с Теоной.
Звезда "Дома-2" рассказала, как некрасиво поступил её экс-супруг. Она заверила, что давно не держит зла на бывшего мужа, однако считает, что он должен признать свои ошибки перед ней.
"За все эти года папа Теоны даже не попытался извиниться за всё, что он сделал мне. Потому что, если бы он хотел наладить эти отношения, ради дочери, он бы постарался хотя бы", — написала Ксения в "Инстаграме"*.
Бородина уверена, что Теона отлично себя чувствует вдвоём с отцом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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