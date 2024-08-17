Ксения Бородина вырвала с боем букет невесты на свадьбе приятелей

Телеведущая Ксения Бородина с энтузиазмом и надеждой на женское счастье поймала букет невесты на свадебном торжестве.
Звезда "Дома-2" побывала на свадьбе приятелей и вступила в бой за брошеный невестой букет. Бородиной удалось с боем выхватить символ будещего замужества у других пренденток.
Возлюбленный Ксении Николай Сердюков, роман с которым у теледивы проходит громко и максимально публично, понял намёк судьбы.
"Планы на следующий год не строим. Ксения поймала букет", — написал под кадрами Николай.
Бородина объяснила подписчикам, почему её отношения с Сердюковым проходят так демонстративно.
"Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь своё, то об этом хочется кричать", — объяснила Ксения в "Инстаграме"*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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