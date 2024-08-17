Ксения Бородина вырвала с боем букет невесты на свадьбе приятелей

Телеведущая Ксения Бородина с энтузиазмом и надеждой на женское счастье поймала букет невесты на свадебном торжестве.

Звезда "Дома-2" побывала на свадьбе приятелей и вступила в бой за брошеный невестой букет. Бородиной удалось с боем выхватить символ будещего замужества у других пренденток.

Возлюбленный Ксении Николай Сердюков, роман с которым у теледивы проходит громко и максимально публично, понял намёк судьбы.

"Планы на следующий год не строим. Ксения поймала букет", — написал под кадрами Николай.

Бородина объяснила подписчикам, почему её отношения с Сердюковым проходят так демонстративно.

"Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь своё, то об этом хочется кричать", — объяснила Ксения в "Инстаграме"*.

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