Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Ксения Бородина поймала букет невесты: планы не строим
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Ксения Бородина вырвала с боем букет невесты на свадьбе приятелей

Ксения Бородина поймала букет невесты: планы не строим

Телеведущая Ксения Бородина с энтузиазмом и надеждой на женское счастье поймала букет невесты на свадебном торжестве.

Звезда "Дома-2" побывала на свадьбе приятелей и вступила в бой за брошеный невестой букет. Бородиной удалось с боем выхватить символ будещего замужества у других пренденток.

Возлюбленный Ксении Николай Сердюков, роман с которым у теледивы проходит громко и максимально публично, понял намёк судьбы.

"Планы на следующий год не строим. Ксения поймала букет", — написал под кадрами Николай.

Бородина объяснила подписчикам, почему её отношения с Сердюковым проходят так демонстративно.

"Когда-то я говорила, что счастье любит тишину, но когда находишь своё, то об этом хочется кричать", — объяснила Ксения в "Инстаграме"*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Мир

На Украине разрешат продавать каннабис без возрастных ограничений

На Украине разрешат продавать каннабис без возрастных ограничений

На Украине разрешат продажу лекарств на основе медицинского каннабиса без возрастных ограничений, сообщила депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина.

Читать полностью
На Украине отстранили генерального директора оздоровительной детской больницы

На Украине отстранили генерального директора оздоровительной детской больницы

Генерального директора Киевской детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Читать полностью

Общество

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек

﻿Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.

Читать полностью
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.

Читать полностью

Новости